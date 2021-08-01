Адвокат в Израиле

Бюро «Олеси Мошкович», основанное в 2010 году, является ведущей юридической фирмой в области юридического права в Израиле. Наша миссия состоит в том, чтобы построить прочные отношения и обеспечить превосходное обслуживание клиентов. Для нас важно ставить наших клиентов в основу того, что мы делаем, и поддерживать нашу позицию авторитетного лидера, превосходящего высокие стандарты наших клиентов, оставаясь при этом конкурентоспособными и предоставляя беспрецедентный сервис. Предоставляем свои услуги адвоката в Израиле в разных городах: Ашдод, Крайот, Хайфа, Тель-Авив, Ришон ле Ционе, Беэр Шеве, в Нетании и прочих.

Адвокат в Израиле помогает клиентам разобраться с вопросами в разных сферах права:

миграционное

страховое

семейное

трудовое

нотариальное

Адвокаты в Израиле, обладая многолетним опытом в решении вопросов миграции, а также имея тесные связи с консультационными органами по миграции в Израиле, позволяют нашей фирме предлагать стратегические, активные и передовые иммиграционные решения для физических и юридических лиц. Если вам нужны русскоговорящие адвокаты Израиля – мы к вашим услугам! Для консультации и получения поддержки адвоката в Израиле, звоните по номеру +972 3 375 11 08 или напишите на электронную почту Moshkovich30@gmail.com.

Направления работы адвоката в Израиле

Мы хорошо разбираемся в юридических проблемах, с которыми сталкиваются собственники бизнеса или мигранты в разных городах Израиля, и предлагаем многопрофильную, интегрированную команду профессиональных адвокатов, чтобы помочь клиентам с широким спектром вопросов. Среди наших основных направлений:

СТУПРО (ступенчатая процедура легализации брака с иностранцем в Израиле)

помощь в получении гражданства

вопросы связанные с Битуах Леуми

возмещение ущерба

семейное право

защита прав при ДТП

однополые браки

нотариальные услуги

Наши адвокаты в Израиле специализируются на популярных сферах права и готовы оказать вам поддержку, как только это понадобится.

Помощь адвоката собственникам бизнеса

Адвокат в Израиле нужен, чтобы помочь клиентам вести свой бизнес безопасным, законным и прибыльным способом. Не ставя под угрозу юридические аспекты, наш адвокат в Израиле предлагает им индивидуальные юридические и бизнес-консультации, которые могут выходить далеко за рамки четырех углов юридического права.

Юридические услуги, которые оказывает адвокат в Израиле из нашей компании, связанные с иммиграцией и визами, минимизируют необходимость бюрократии и формальностей со стороны работодателя.

Гражданство СТУПРО, вопросы с МВД и Битуах Леуми

Государство Израиля не имеет ничего против того, чтобы их граждане создавали семьи, даже с партнерами из других стран. При этом, нужно пройти ступенчатую процедуру легализации. В такой ситуации не обойтись без помощи адвоката из Израиля, так как есть много нюансов прохождения СТУПРО. Процедура может занимать несколько лет, и, супруг может получить гражданство страны, не находясь в официальном браке.

Адвокат в Израиле также поможет в решение вопросов с МВД, обеспечив не только представительство, но и защиту интересов клиента. Для получения выплат от Ведомства национального страхования, которые положены лицам с патологиями, вы тоже можете обратиться за помощью к адвокату в Израиле, чтобы правильно оформить все документы.

Когда нужно обратиться к адвокату в Израиле?

Люди в Израиле ежедневно сталкиваются с юридическими проблемами разной сложности, и без помощи адвоката в Израиле разобраться невозможно. Самостоятельный поиск решений может занять месяцы и нет гарантий, что будет получен желаемый результат.

Помощь адвокатов в Израиле, которые говорят на русском языке – это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в решении юридического вопроса в короткие сроки и с наименьшими потерями для вашей стороны. Русскоязычный адвокат не только говорит на вашем языке, но и понимает менталитет обеих стран, тем самым он сможет правильно объяснить вам всю ситуацию.

Так, когда же может потребоваться адвокат в Израиле?

Семейные вопросы, а именно: вы хотите выйти замуж/жениться на человеке, не имеющем гражданства Израиля. Как всё правильно оформить? Как переехать в страну? Какие документы нужны? На эти и многие другие вопросы вам даст ответы адвокат в Израиле.

Не знаете, как получить возмещение ущерба за медицинскую халатность? Как подать иск против страховой компании в Израиле? Русскоязычный адвокат в Израиле окажет вам квалифицированную помощь в решении вопросов, связанных с возмещением ущерба.

Расторжение брака, составление брачного контракта или договора о разводе, суррогатное материнство – со всеми вопросами помогут разобраться профессиональные адвокаты Израиля, которые знают на опыте, как правильно оформить все официальные документы в Израиле.

Представительство в судах по делам ДТП. Если вам необходимо вернуть свои водительские права, добиться отмены штрафов или оспорить определенные решения суда, адвокаты Израиля придут вам на помощь.

Необходимость заверить документ, составить завещание, легализация документов и апостиль – это всё тоже относится к делам, с которыми помогает разобраться адвокат в Израиле.

Как только в вашей жизни случается проблема или ситуация, которая имеет юридическое основание, обращайтесь за помощью к адвокату Израиля. Никто лучше профессионального адвоката не сможет оказать помощь в урегулировании разного рода вопросов и ситуаций.

Трудовые споры, семейное право, гражданство и ДТП – помощь адвоката в Израиле во всех вопросах

Защита прав работников – одно из направлений нашего бюро адвокатов в Израиле. На некоторых фирмах интересы работников ущемляются, могут длительное время не выплачивать заработную плату или принуждать к выполнению задач, которые не входят в список обязанностей. Бывают случаи, когда работника без причины увольняют, и в такой ситуации сложно восстановиться на фирме, без помощи юриста.

Получение гражданства в Израиле – длительный и сложный процесс. Кроме того, что необходимо собрать целый пакет документов, которых может быть недостаточно для получения гражданства, требуется знать все особенности подачи документов. Наши адвокаты в Израиле также занимаются делами по отмене депортации, если это произошло с по каким-либо причинам.

Адвокат в Израиле помогает с усыновлением или с установлением отцовства, способствует оформлению суррогатного материнства. Составление брачных контрактов, в котором будут учтены интересы обеих сторон – еще одна услуга адвоката в Израиле.

Попадание в аварии и ДТП, взаимодействие со страховыми компаниями и представительство в суде по делам ДТП – в этих вопросах не обойтись без помощи. Русскоязычный адвокат в Израиле сможет не только проконсультировать по всем вопросам, но и защитить интересы в суде. Если у вас забрали водительские права, не стоит сразу с ними прощаться. Обратитесь к нашему эксперту, и адвокат в Израиле поможет в восстановлении водительских прав.

Почему выбирают наше адвокатское бюро?

Адвокатское бюро «Олеси Мошкович» – это профессионалы своего дела. Олеся Мошкович имеет первую степень по юриспруденции Академии госслужбы Санкт-Петербурга и вторую – по политологии Тель-Авивского университета. Нотариус, медиатор и постоянный юридический консультант в программе «Право» Девятого канала. Более 12 лет опыта в курировании легализации прав иностранных супругов, сопровождение при переговорах с МВД и решение других юридических вопросов. Олеся – один из лучших адвокатов в Израиле.

Габриэль Зубок – бакалавр права, более 12 лет занимается решением вопросов по возмещению ущерба, а также берет дела любой сложности в сфере семейного и миграционного права.

Своим клиентам из Хайфы, Тель-Авива, Ашдода и других городов наш адвокат в Израиле оказывает профессиональную помощь, практикуя индивидуальный подход. С каждым клиентом отдельно рассматривается его ситуация с разных сторон. В результате, знание законов страны и многолетний опыт, позволяют находить решения с лучшим исходом для клиента.

Если вам или вашим знакомым, родственникам нужен адвокат в Израиле, обращайтесь по номеру +972 3 375 11 08 или напишите на электронную почту Moshkovich30@gmail.com. Мы окажем услуги адвоката в Израиле ближайшее время, гарантируя комфортные условия сотрудничества.