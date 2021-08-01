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+972 52 354 52 56

Логотип Адвокатское бюро Мошкович - Зубок

+972 52 354 52 56

Страница Фейсбук Адвокатского бюро Мошкович - Зубок
Страница Фейсбук Адвокатского бюро Мошкович - Зубок
Страница Фейсбук Адвокатского бюро Мошкович - Зубок
Страница Инстаграм Адвокатского бюро Мошкович - Зубок
Страница Ютуб Адвокатского бюро Мошкович - Зубок
Вотсап Адвокатского бюро Мошкович - Зубок

Адвокатское бюро Олеси Мошкович

Искусство отстаивать ваши права и побеждать

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТА
ПО ВОПРОСАМ:
  • Репатриация
  • Легализации брака (СТУПРО)
  • Иски в Битуах Леуми (производственная травма и профессиональная болезнь)
  • ДТП и иски к страховым компаниям Нотариус.
  • Перевод и апостилирование документов
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ГРАДЖАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ТЕРРОРИЗМА
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО БЮРО

Индивидуальный и профессиональный подход

9700+ выигранных дел

Опыт работы со СМИ

Мгновенное реагирование на проблему и проработка четкого плана действий

Сопровождение клиента на всех стадиях проекта

Более 15 лет работы в правовом поле

Индивидуальный и профессиональный подход

Мгновенное реагирование на проблему и проработка четкого плана действий

4800+ выигранных дел

Сопровождение клиента на всех стадиях проекта

Опыт работы со СМИ

Более 15 лет работы в правовом поле

ЦЕННОСТИ НАШЕГО БЮРО — ИЛИ ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?

Оперативность

Прозрачность

Экспертность

Авторитетность

Решительность

АДВОКАТСКОЕ БЮРО «Олеси Мошкович»

АДВОКАТСКОЕ БЮРО «Олеси Мошкович»

Олеся Мошкович Габриэль Зубок Адвокатское бюро Мошкович - Зубок

Олеся Мошкович – адвокат , нотариус , третейский судья, с 2010 года основатель адвокатского бюро, высококлассный адвокат магистр права — LL.M. выпускница кафедры Политологии Тель-Авивского Университета, дипломированный медиатор (мировой посредник). Выпускница Академии гос службы при президенте Рф ( СЗАГС) — юридический факультет.

Более 15 лет адвокатской практики в сфере миграционного права.

Курирует дела по легализации супругов (СТУПРО), споры с Битуах Леуми, сложные случаи репатриации, отказ консула, депортации

Для отступа.

наши основные направления

СТУПРО

СТУПРО Адвокатское бюро Мошкович - Зубок
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Легализация статуса иностранного супруга, укороченный процесс СТУПРО, сопровождение на собеседованиях в МВД, присоединение несовершеннолетних детей к парам, проходящим СТУПРО.

гражданство

Гражданство Адвокатское бюро Мошкович - Зубок
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Помощь в получении гражданства Израиля в различных и спорных случаях. Беремся за самые сложные ситуации, включая отказ в репатриации в стране исхода.

Пострадавшие от террора

Гражданство Адвокатское бюро Мошкович - Зубок
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Вы пострадали от враждебных действий, но ваш случай не так очевиден (сломали ногу по дороге в бомбоубежище или получили психологическую травму). Битуах Леуми не хочет назначать вам компенсацию. Мы поможем вам получить максимальные выплаты от Битуах Леуми

Возмещение ущерба

Возмещение ущерба Адвокатское бюро Мошкович - Зубок
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Медицинская халатность, иски против страховых компаний, полное правовое сопровождение в гражданских исках.

Семейное право

Семейное право Адвокатское бюро Мошкович - Зубок
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Расторжение браков в максимально короткие сроки, договоры о разводе, брачные контракты, усыновление, установление отцовства, суррогатное материнство.

Однополые браки

Однополые браки Адвокатское бюро Мошкович - Зубок
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Легализация статуса иностранного супруга, полная подготовка и сопровождение на собеседованиях в МВД, суррогатное материнство.

Защита прав при ДТП

Защита прав при ДТП Адвокатское бюро Мошкович - Зубок
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Представительство в судах по делам ДТП, возврат водительских прав, отмена штрафов, оспаривание решений по нарушению правил дорожного движения.

Нотариальные услуги

Нотариальные услуги Адвокатское бюро Мошкович - Зубок
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Составление и удостоверение всех видов соглашений, завещаний, легализация документов и апостиль, заверение переводов.

Битуах Леуми

Битуах Леуми Адвокатское бюро Мошкович - Зубок
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Помощь в подаче исков. Работа со страховыми компаниями. Получение максимальной компенсации пострадавшим в ДТП.

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Наши клиенты говорят о нас

Отзыв 66 о компании Мошкович - Зубок
Отзыв Адвокатского бюро Мошкович - Зубок

Адвокат в Израиле

Бюро «Олеси Мошкович», основанное в 2010 году, является ведущей юридической фирмой в области юридического права в Израиле. Наша миссия состоит в том, чтобы построить прочные отношения и обеспечить превосходное обслуживание клиентов. Для нас важно ставить наших клиентов в основу того, что мы делаем, и поддерживать нашу позицию авторитетного лидера, превосходящего высокие стандарты наших клиентов, оставаясь при этом конкурентоспособными и предоставляя беспрецедентный сервис. Предоставляем свои услуги адвоката в Израиле в разных городах: Ашдод, Крайот, Хайфа, Тель-Авив, Ришон ле Ционе, Беэр Шеве, в Нетании и прочих.
Адвокат в Израиле помогает клиентам разобраться с вопросами в разных сферах права:

 

  • миграционное
  • страховое
  • семейное
  • трудовое
  • нотариальное

Адвокаты в Израиле, обладая многолетним опытом в решении вопросов миграции, а также имея тесные связи с консультационными органами по миграции в Израиле, позволяют нашей фирме предлагать стратегические, активные и передовые иммиграционные решения для физических и юридических лиц. Если вам нужны русскоговорящие адвокаты Израиля – мы к вашим услугам! Для консультации и получения поддержки адвоката в Израиле, звоните по номеру +972 3 375 11 08 или напишите на электронную почту Moshkovich30@gmail.com.

Направления работы адвоката в Израиле

Мы хорошо разбираемся в юридических проблемах, с которыми сталкиваются собственники бизнеса или мигранты в разных городах Израиля, и предлагаем многопрофильную, интегрированную команду профессиональных адвокатов, чтобы помочь клиентам с широким спектром вопросов. Среди наших основных направлений:

 

  • СТУПРО (ступенчатая процедура легализации брака с иностранцем в Израиле)
  • помощь в получении гражданства
  • вопросы связанные с Битуах Леуми
  • возмещение ущерба
  • семейное право
  • защита прав при ДТП
  • однополые браки
  • нотариальные услуги

Наши адвокаты в Израиле специализируются на популярных сферах права и готовы оказать вам поддержку, как только это понадобится.

Помощь адвоката собственникам бизнеса

Адвокат в Израиле нужен, чтобы помочь клиентам вести свой бизнес безопасным, законным и прибыльным способом. Не ставя под угрозу юридические аспекты, наш адвокат в Израиле предлагает им индивидуальные юридические и бизнес-консультации, которые могут выходить далеко за рамки четырех углов юридического права.
Юридические услуги, которые оказывает адвокат в Израиле из нашей компании, связанные с иммиграцией и визами, минимизируют необходимость бюрократии и формальностей со стороны работодателя.

Гражданство СТУПРО, вопросы с МВД и Битуах Леуми

Государство Израиля не имеет ничего против того, чтобы их граждане создавали семьи, даже с партнерами из других стран. При этом, нужно пройти ступенчатую процедуру легализации. В такой ситуации не обойтись без помощи адвоката из Израиля, так как есть много нюансов прохождения СТУПРО. Процедура может занимать несколько лет, и, супруг может получить гражданство страны, не находясь в официальном браке.
Адвокат в Израиле также поможет в решение вопросов с МВД, обеспечив не только представительство, но и защиту интересов клиента. Для получения выплат от Ведомства национального страхования, которые положены лицам с патологиями, вы тоже можете обратиться за помощью к адвокату в Израиле, чтобы правильно оформить все документы.

Когда нужно обратиться к адвокату в Израиле?

Люди в Израиле ежедневно сталкиваются с юридическими проблемами разной сложности, и без помощи адвоката в Израиле разобраться невозможно. Самостоятельный поиск решений может занять месяцы и нет гарантий, что будет получен желаемый результат.
Помощь адвокатов в Израиле, которые говорят на русском языке – это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в решении юридического вопроса в короткие сроки и с наименьшими потерями для вашей стороны. Русскоязычный адвокат не только говорит на вашем языке, но и понимает менталитет обеих стран, тем самым он сможет правильно объяснить вам всю ситуацию.
Так, когда же может потребоваться адвокат в Израиле?

 

  • Семейные вопросы, а именно: вы хотите выйти замуж/жениться на человеке, не имеющем гражданства Израиля. Как всё правильно оформить? Как переехать в страну? Какие документы нужны? На эти и многие другие вопросы вам даст ответы адвокат в Израиле.
  • Не знаете, как получить возмещение ущерба за медицинскую халатность? Как подать иск против страховой компании в Израиле? Русскоязычный адвокат в Израиле окажет вам квалифицированную помощь в решении вопросов, связанных с возмещением ущерба.
  • Расторжение брака, составление брачного контракта или договора о разводе, суррогатное материнство – со всеми вопросами помогут разобраться профессиональные адвокаты Израиля, которые знают на опыте, как правильно оформить все официальные документы в Израиле.
  • Представительство в судах по делам ДТП. Если вам необходимо вернуть свои водительские права, добиться отмены штрафов или оспорить определенные решения суда, адвокаты Израиля придут вам на помощь.
  • Необходимость заверить документ, составить завещание, легализация документов и апостиль – это всё тоже относится к делам, с которыми помогает разобраться адвокат в Израиле.

 

Как только в вашей жизни случается проблема или ситуация, которая имеет юридическое основание, обращайтесь за помощью к адвокату Израиля. Никто лучше профессионального адвоката не сможет оказать помощь в урегулировании разного рода вопросов и ситуаций.

Трудовые споры, семейное право, гражданство и ДТП – помощь адвоката в Израиле во всех вопросах

Защита прав работников – одно из направлений нашего бюро адвокатов в Израиле. На некоторых фирмах интересы работников ущемляются, могут длительное время не выплачивать заработную плату или принуждать к выполнению задач, которые не входят в список обязанностей. Бывают случаи, когда работника без причины увольняют, и в такой ситуации сложно восстановиться на фирме, без помощи юриста.
Получение гражданства в Израиле – длительный и сложный процесс. Кроме того, что необходимо собрать целый пакет документов, которых может быть недостаточно для получения гражданства, требуется знать все особенности подачи документов. Наши адвокаты в Израиле также занимаются делами по отмене депортации, если это произошло с по каким-либо причинам.
Адвокат в Израиле помогает с усыновлением или с установлением отцовства, способствует оформлению суррогатного материнства. Составление брачных контрактов, в котором будут учтены интересы обеих сторон – еще одна услуга адвоката в Израиле.
Попадание в аварии и ДТП, взаимодействие со страховыми компаниями и представительство в суде по делам ДТП – в этих вопросах не обойтись без помощи. Русскоязычный адвокат в Израиле сможет не только проконсультировать по всем вопросам, но и защитить интересы в суде. Если у вас забрали водительские права, не стоит сразу с ними прощаться. Обратитесь к нашему эксперту, и адвокат в Израиле поможет в восстановлении водительских прав.

Почему выбирают наше адвокатское бюро?

Адвокатское бюро «Олеси Мошкович» – это профессионалы своего дела. Олеся Мошкович имеет первую степень по юриспруденции Академии госслужбы Санкт-Петербурга и вторую – по политологии Тель-Авивского университета. Нотариус, медиатор и постоянный юридический консультант в программе «Право» Девятого канала. Более 12 лет опыта в курировании легализации прав иностранных супругов, сопровождение при переговорах с МВД и решение других юридических вопросов. Олеся – один из лучших адвокатов в Израиле.
Габриэль Зубок – бакалавр права, более 12 лет занимается решением вопросов по возмещению ущерба, а также берет дела любой сложности в сфере семейного и миграционного права.
Своим клиентам из Хайфы, Тель-Авива, Ашдода и других городов наш адвокат в Израиле оказывает профессиональную помощь, практикуя индивидуальный подход. С каждым клиентом отдельно рассматривается его ситуация с разных сторон. В результате, знание законов страны и многолетний опыт, позволяют находить решения с лучшим исходом для клиента.
Если вам или вашим знакомым, родственникам нужен адвокат в Израиле, обращайтесь по номеру +972 3 375 11 08 или напишите на электронную почту Moshkovich30@gmail.com. Мы окажем услуги адвоката в Израиле ближайшее время, гарантируя комфортные условия сотрудничества.

Вопросы к адвокату

Легализация брака - или СТУПРО: стоит ли самому проходить эту процедуру ?

Всегда стоит проконсультироваться у адвоката, как минимум на этапе сбора документов.

Возможно ли, находясь в процессе прохождения СТУПРО, закончить отношения и вновь начать процедуру, но уже с другим партнером?

Да, конечно, но МВД будет неоднозначно рассматривать такую ситуацию, обязательно стоит проконсультироваться со специалистом.

Прохожу СТУПРО, могу ли я привезти с собой в Израиль несовершеннолетнего ребёнка?

Да, но только в случае, если вы женатая пара.

Практически в конце процедуры СТУПРО, мы с супругом расстались. Можно ли мне легально оставаться в Израиле?

Как правило, да, но следует изучать ваши обстоятельства.

Вследствие ДТП я получил только лёгкий вред здоровью, могу ли я получить компенсацию ?

Да, при наличии медицинских документов.

Я работаю, имею заработок 6,000 шекелей. Могу ли я подать иск в Битуах Леуми на общую инвалидность?

Безусловно, после оценки документов по медицинским заболеваниям.

Для отступа.

Наш адрес:

 

7542608, Ришон-ле-Цион, ул. Исраэль Галили, здание 9, строение 3 (справа от здания суда), первый этаж

тел. +972523545256
+97237763869
факс: +97239500118
почта: Moshkovich30@gmail.com

Наше бюро расположено в правительственном комплексе, включающем суд, МВД, Министерство абсорбции и Институт Национального страхования. В 5 минутах ходьбы от нас Центральная автобусная станция Ришон-ле-Циона.
Быстрый и удобный доступ от железнодорожных станций Моше Даян и Ришоним.